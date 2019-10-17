В Твери молодой человек избил своего знакомого из-за пятисот рублей
Обвинительное заключение в отношении ранее судимого 28-летнего молодого человека утверждено первым заместителем прокурора области. Мужчину обвиняют в совершении разбоя.
Злоумышленник, находясь по месту своего жительства в Твери, разбудил и избил знакомого, с которым вместе выпивал, и забрал у него из кармана 500 рублей. Мужчина заранее знал, что у его собутыльника есть деньги. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, сотрясение головного мозга и иные повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью.
На нападавшего завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU