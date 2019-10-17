Вертолет санавиации Тверской области вылетал на срочный вызов в Удомлю

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-17T11:07:36+03:00

Вертолет санавиации вылетал на срочный вызов в Удомлю Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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16 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки в областную клиническую больницу города Твери пациентки из Удомли.

В 17:25 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России по Тверской области с бригадой врачей вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского городского округа. По прилету больной была оказана неотложная помощь.

Спустя несколько часов женщину доставили в Областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU