В школах Тверской области создадут мини "Кванториумы"

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-17T10:50:02+03:00

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Лучшие школы Тверской области в рамках национального проекта "Образование" получат гранты на создание мини "Кванториумов". Лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием появятся в трех образовательных учреждениях. Из бюджета Тверской области на это дополнительно выделено 3 млн рублей.

- Сегодня все дети Тверской области должны идти в ногу со временем, наша задача - повысить уровень их развития. Необходимо ещё ускориться по созданию таких лабораторий, чтобы как можно быстрее охватить такими площадками все муниципальные образования региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что в 2019 году в регионе стартовал образовательный проект "Нас пригласили в Кванториум". Еженедельно школьники из муниципалитетов приезжают в Тверь на экскурсию в технопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU