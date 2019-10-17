2019-10-17T10:50:02+03:00
Общество

В школах Тверской области создадут мини "Кванториумы"

Лаборатории появятся в трех образовательных учреждениях
Ольга ТРОФИМОВА
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В школах появятся мини "Кванториумы" Фото: vk.com/Детский технопарк "Кванториум" Тверская областьВ школах появятся мини "Кванториумы" Фото: vk.com/Детский технопарк "Кванториум" Тверская область
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Лучшие школы Тверской области в рамках национального проекта "Образование" получат гранты на создание мини "Кванториумов". Лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием появятся в трех образовательных учреждениях. Из бюджета Тверской области на это дополнительно выделено 3 млн рублей.

- Сегодня все дети Тверской области должны идти в ногу со временем, наша задача - повысить уровень их развития. Необходимо ещё ускориться по созданию таких лабораторий, чтобы как можно быстрее охватить такими площадками все муниципальные образования региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что в 2019 году в регионе стартовал образовательный проект "Нас пригласили в Кванториум". Еженедельно школьники из муниципалитетов приезжают в Тверь на экскурсию в технопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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