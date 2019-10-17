На проспекте Калинина в Твери столкнулись две легковушки
Есть пострадавший
ДТП на проспекте Калинина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 17 октября в районе дома №3 на проспекте Калинина в Твери.
25-летняя девушка-водитель автомобиля "Киа Рио" на повороте не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Ладой Приорой".
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что у водителей нет признаков алкогольного опьянения.
Пострадавшую девушку-водителя иномарки доставили в больницу. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU