2019-10-16T23:37:29+03:00
Звезды

Тверская академическая филармония приглашает оценить обаяние Максима Сальникова

Концерт состоится к юбилею Лауреата международных конкурсов
Ирина ТАРАСОВА
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50-ый фестиваль «Музыкальная осень» продолжается в Твери.

В ближайшие дни Тверская академическая филармония приглашает на следующие мероприятия.

17 октября, 18:30 - Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» «оБАЯНие» к юбилею Максима Сальникова.

Лауреат международных конкурсов Максим Сальников (баян), Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», лауреаты международных конкурсов Татьяна Николаенко (гитара), Ольга Орлова (фортепиано). Дирижер - Андрей Кружков.

В программе: А. Пьяццолла, «Двойной концерт». Р. Гальяно, Opale Concerto. С. Левин, «Тернистый путь красоты».

22 октября, 18:30 - Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» «Танцевальный калейдоскоп».

Московский государственный академический театр танца «Гжель». Директор - почетный работник культуры города Москвы Марина Куклина. Главный балетмейстер - заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ Валентина Слыханова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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