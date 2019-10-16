Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов

16 Окт. 21:31 2019-10-16T21:31:30+03:00

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

За неделю общественный транспорт проверили в семи муниципалитетах региона

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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. На прошлой неделе рейды прошли в семи муниципальных образованиях региона.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Госавтоинспекторы проверили более 50 автобусов и выявили порядка 16 нарушений Правил дорожного движения.

Управление ГИБДД России по Тверской области призывает участников дорожного движения сообщать в ведомство о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU