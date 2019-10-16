Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов
Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. На прошлой неделе рейды прошли в семи муниципальных образованиях региона.
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Госавтоинспекторы проверили более 50 автобусов и выявили порядка 16 нарушений Правил дорожного движения.
Управление ГИБДД России по Тверской области призывает участников дорожного движения сообщать в ведомство о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU