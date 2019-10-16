В Тверской области женщина с садовой тачкой уколола вилами ребенка
Инцидент произошел вечером, 13 июня, в деревне Даниловское Калининского района Тверской области.
Местная жительница, проезжая с садовой тачкой мимо несовершеннолетней девушки, умышленно наехала колесом телеги ей на ногу, после чего ударила девочку вилами в бок, от чего потерпевшая испытала физическую боль. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей телесных повреждений не выявлено.
Постановлением Заволжского районного суда г. Твери женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU