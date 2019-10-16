Жителя Тверской области обвиняют в убийстве собутыльника

16 Окт. 20:57 2019-10-16T20:57:34+03:00

В Тверской области мужчина до смерти забил своего собутыльника Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Известно, что 7 октября в жилом доме, расположенном в деревне Можайцево Торжокского района Тверской области, мужчины вместе употребляли спиртные напитки. В ходе ссоры один из мужчина нанес оппоненту множественные удары кулаками и ногами по телу и в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU