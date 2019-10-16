На лечение в Тверь доставили пациентов из Осташкова и Бежецка
Вертолет санавиации вылетал в районы
Вертолет санавиации доставил в Тверь пациентов из районов Фото: областной Минздрав
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15 октября экипаж вертолета МИ-8 МЧС России с бригадой медиков Областной клинической больницы вылетел за тяжелобольным жителем Осташкова.
Пациент был эвакуирован в региональный сосудистый центр Областной клинической больницы для оказания дальнейшей помощи.
16 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентки Бежецкой ЦРБ.
Больная была доставлена в областную клиническую больницу города Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU