2019-10-16T18:24:56+03:00
Общество

На вооружение в Тверскую область поступили три истребителя Су-35

Новые самолеты уже перегнали на аэродром
Ольга ТРОФИМОВА
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На вооружение в Тверскую область поступили три истребителя Су-35 Фото: Минобороны РФНа вооружение в Тверскую область поступили три истребителя Су-35 Фото: Минобороны РФ
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Авиаполк под Тверью пополнился тремя новейшими истребителями Су-35С. Самолеты поступили на вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области.

Как сообщает ТРК "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, экипажи уже завершили прием и перегнали новые самолеты с территории завода-изготовителя в городе Комсомольск-на-Амуре на аэродром, преодолев расстояние в более чем девять тысяч километров. На базе серийные истребители заменят устаревшую авиатехнику.

СПРАВКА "КП"

Су35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. ПО характеристикам приближен к самолетам пятого поколения. Машина имеет мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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