Жители Тверской области могут стать членами общественного совета при региональном минздраве

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-16T17:35:37+03:00

Участниками совета могут стать представители общественных организаций, эксперты и просто активные граждане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Министерство здравоохранения Тверской области приглашает представителей общественных организаций, профессиональных экспертов и просто активных граждан принять участие в работе общественного совета.

Общественный совет при Минздраве Тверской области призван обеспечить взаимодействие министерства с гражданами, общественными организациями и прочими НКО. Он работает в интересах населения, которые должны учитываться при формировании государственной политики в системе здравоохранения региона. Общественный совет также помогает осуществлять гражданский контроль принимаемых решений.

Заявки от желающих будут принимать с 21 октября 2019 года по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 23, кабинет 353. Подробности предварительно можно уточнить по телефону: 8(4822) 32-16-77. По вопросу участия в общественном совете также рекомендуют звонить с 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU