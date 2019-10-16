Почти 90% федеральных льготников в Тверской области вместо натуральных льгот выбрали деньги

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-16T17:14:08+03:00

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Тверские федеральные льготники определились, будут ли они получать в 2020 году социальные льготы либо денежную компенсацию. Приём заявлений об отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении его получения закончен. Об этом сегодня, 16 октября, сообщило Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Напомним, обращаться в Пенсионный фонд нужно было лишь в случае, если вы изменили решение, принятое в предыдущие годы. Таких заявителей в этом году в Тверской области было 8 784.

- Из 122 тысяч федеральных льготников Тверской области 110 тысяч (а это 87%) отказались от получения набора социальных услуг в пользу денежных выплат, - такую статистику огласило ведомство.

Чтобы компенсировать деньгами неполучение льготником социальных услуг в натуральной форме, рассчитывается его стоимость. Актуальная стоимость набора социальных услуг составляет 1121 руб. 42 коп. в месяц. Из этого: 863 руб. 75 коп. - лекарственное обеспечение; 133 руб. 62 коп. - предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение; 124 руб. 5 коп. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU