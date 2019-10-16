Минувшей ночью в Тверской области сгорели три иномарки
ЧП произошло в Торжке
Ночью в одном из дворов Торжка сгорели три иномарки Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"/Катя Сметанина
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Пожар случился около 2:00 ночи 16 октября на улице Мира в Торжке Тверской области. Во дворе одного из домов загорелись автомобили: "Volkswagen Touareg", "Volkswagen Jetta" и "Mitsubishi Lancer".
На место ЧП были вызваны спасатели МЧС. В результате пожара у двух машин "Volkswagen" огнем уничтожены моторные отсеки и салоны. У Mitsubishi повреждены лакокрасочное покрытие и бампер.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU