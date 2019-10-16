Минувшей ночью в Тверской области сгорели три иномарки

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-16T16:12:31+03:00

Ночью в одном из дворов Торжка сгорели три иномарки Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"/Катя Сметанина

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Пожар случился около 2:00 ночи 16 октября на улице Мира в Торжке Тверской области. Во дворе одного из домов загорелись автомобили: "Volkswagen Touareg", "Volkswagen Jetta" и "Mitsubishi Lancer".

На место ЧП были вызваны спасатели МЧС. В результате пожара у двух машин "Volkswagen" огнем уничтожены моторные отсеки и салоны. У Mitsubishi повреждены лакокрасочное покрытие и бампер.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU