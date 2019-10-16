В больницах Тверской области пациентов кормили некачественной молочкой

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-16T16:14:09+03:00

Настоящие сыр и масло должны содержать только молочный жир и никакого растительного. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

За 9 месяцев 2019 года в Тверскую ветеринарную лабораторию поступило 411 проб молочной и мясной продукции. Более 28% из них оказались фальсификатами: 26,5% фальсификатов выявлено среди отобранной для проб "молочки" и 38% - среди мясной продукции.

Специалисты выявили следующие нарушения состава продуктов (в порядке убывания количества случаев): фальсификацию растительными жирами, несоответствие жирно-кислотного состава, несоответствие указанному проценту массовой доли жира, перебор с консервантами, меньшая, по сравнению с указанной, доля белка и фальсификация сухим молоком.

Как отмечают специалисты, с поставками продуктов в бюджетные учреждения (образовательные, медицинские и социальные) ситуация сложилась неоднородная. Пробы молочных продуктов, отобранные в больницах, показали очень высокое количество случаев фальсификата. Практически все нарушения выявлены в продукции компаний Москвы и Московской области.

В образовательные же учреждения в этом году в основном привозят молочку производства Тверской области и лишь малую часть - из других регионов. Из 23 отобранных проб фальсификатом оказалась только одна. Причём продукт также был произведён в Москве.

Подробнее о неутешительных результатах проверок Россельхознадзора читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU