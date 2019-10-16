В Тверской области мать двоих детей ограничили в правах

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-16T15:38:40+03:00

Женщина не занималась воспитанием детей и редко навещала их в соцучреждении

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На защиту прав несовершеннолетних детей встала прокуратура Западнодвинского района.

Надзорным органом установлено, что семья находилась в тяжелом материальном положении, дома не было света и тепла, не хватало еды. Дети неоднократно на длительное время помещались в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Западнодвинского района.

При этом мать содержанием и воспитанием детей не занималась, навещала их крайне редко, домой не забирала. Несколько раз к женщине обращались органы опеки, по профилактические мероприятия результатов не дали - на путь исправления гражданка не встала.

- Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об ограничении родительских прав матери в отношении двух несовершеннолетних детей и взыскании с нее алиментов на их содержание в размере 1/3 части заработка и (или иного) дохода ежемесячно, - сообщили в областной прокуратуре.

Исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU