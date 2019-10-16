Из квартиры жителя Твери украли ювелирные украшения

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-16T15:30:36+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 43-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что неизвестный, отжал пластиковое окно в квартире на первом этаже, проник внутрь и похитил ювелирные украшения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном и сообщил, что украденное сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант водворен в изолятор временного содержания, его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU