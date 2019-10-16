2019-10-16T15:20:03+03:00
Общество

Почти как Тайсон: в Твери девушка в ходе драки откусила мужчине кусок уха

За содеянное она получила условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жительница Твери получила условный срок за то, что откусила мужчине часть уха Фото: архив "КП"Жительница Твери получила условный срок за то, что откусила мужчине часть уха Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Дело в отношении 29-летней жительницы областной столицы рассматривалось в Московском районном суде г. Твери.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что днем, 9 сентября 2018 года подсудимая, находясь на улице Озерной, запрыгнула на спину мужчине, от чего оба упали на землю, в ходе борьбы нападавшая откусила ему часть уха. Девушка сделала это умышленно, испытывая к потерпевшему личную неприязнь.

За причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица приговором Московского районного суда г. Твери девушка осуждена условно на четыре года.

Как сообщили в пресс-службе суда, в пользу потерпевшего с подсудимой было взыскано 150 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мать двоих детей ограничили в правах
Из квартиры жителя Твери украли ювелирные украшения
Более 60 артиллерийских снарядов обезвредили в Тверской области
В Твери "скорая помощь" стала чаще выезжать к детям
«Тверь Водоканал» напоминает о способах оплаты услуг
Житель Тверской области угрожал сестре убийством
В Твери при столкновении грузовика и легковушки пострадал пенсионер
На трассе в Тверской области легковушка столкнулась с фурой
На Трехсвятской в Твери появился граффити-портрет Осипа Мандельштама
Жители многоквартирного дома в Зубцовском районе остались без газа и тепла
Зимой дешевле: на трассе М-11 в Тверской области перестали действовать повышенные летние тарифы
В Твери патрулировать Волгу выйдет "Речной дозор"
На семейный праздник "Покровские посиделки" приглашают жителей Твери
В Детском музейном центре Твери "наплевали" на время
На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись две иномарки
По факту падения пенсионера в люк в Твери организована доследственная проверка
Каждый третий житель Тверской области - пенсионер
В Твери предпринимателям придется сменить вывески
Заболеваемость ОРВИ в Тверской области снизилась
С банковской карты жителя Тверской области случайный знакомый похитил крупную сумму денег