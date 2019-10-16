Почти как Тайсон: в Твери девушка в ходе драки откусила мужчине кусок уха
Дело в отношении 29-летней жительницы областной столицы рассматривалось в Московском районном суде г. Твери.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что днем, 9 сентября 2018 года подсудимая, находясь на улице Озерной, запрыгнула на спину мужчине, от чего оба упали на землю, в ходе борьбы нападавшая откусила ему часть уха. Девушка сделала это умышленно, испытывая к потерпевшему личную неприязнь.
За причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица приговором Московского районного суда г. Твери девушка осуждена условно на четыре года.
Как сообщили в пресс-службе суда, в пользу потерпевшего с подсудимой было взыскано 150 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU