СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-16T13:28:04+03:00

В Твери "скорая помощь" стала чаще выезжать к детям Фото: областной минздрав

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На минувшей неделе, с 7 по 13 октября, сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили более 3100 вызовов. Было госпитализировано 1028 жителей Твери и Калининского района, каждый пятый из них – ребенок.

В областном минздраве отмечают, что количество выездов педиатрических бригад за неделю увеличилось с 552 до 576.

Среди взрослого население сократилось количество вызовов к пациентам с инфарктом – со 110 до 80, а вот обращений с острым нарушением мозгового кровообращения по-прежнему много - 69.

По Твери и Калининскому району ежедневно работали 32 бригады. На экстренные вызовы медики успевали приехать в среднем за 13,51 минуты в Твери и за 32 минуты - в Калининском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU