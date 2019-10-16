В Твери "скорая помощь" стала чаще выезжать к детям
На минувшей неделе, с 7 по 13 октября, сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили более 3100 вызовов. Было госпитализировано 1028 жителей Твери и Калининского района, каждый пятый из них – ребенок.
В областном минздраве отмечают, что количество выездов педиатрических бригад за неделю увеличилось с 552 до 576.
Среди взрослого население сократилось количество вызовов к пациентам с инфарктом – со 110 до 80, а вот обращений с острым нарушением мозгового кровообращения по-прежнему много - 69.
По Твери и Калининскому району ежедневно работали 32 бригады. На экстренные вызовы медики успевали приехать в среднем за 13,51 минуты в Твери и за 32 минуты - в Калининском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU