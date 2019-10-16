2019-10-16T13:28:04+03:00
Общество

В Твери "скорая помощь" стала чаще выезжать к детям

За неделю госпитализирован 201 ребенок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери "скорая помощь" стала чаще выезжать к детям Фото: областной минздравВ Твери "скорая помощь" стала чаще выезжать к детям Фото: областной минздрав
Изменить размер текста:

На минувшей неделе, с 7 по 13 октября, сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили более 3100 вызовов. Было госпитализировано 1028 жителей Твери и Калининского района, каждый пятый из них – ребенок.

В областном минздраве отмечают, что количество выездов педиатрических бригад за неделю увеличилось с 552 до 576.

Среди взрослого население сократилось количество вызовов к пациентам с инфарктом – со 110 до 80, а вот обращений с острым нарушением мозгового кровообращения по-прежнему много - 69.

По Твери и Калининскому району ежедневно работали 32 бригады. На экстренные вызовы медики успевали приехать в среднем за 13,51 минуты в Твери и за 32 минуты - в Калининском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мать двоих детей ограничили в правах
Из квартиры жителя Твери украли ювелирные украшения
Почти как Тайсон: в Твери девушка в ходе драки откусила мужчине кусок уха
Более 60 артиллерийских снарядов обезвредили в Тверской области
«Тверь Водоканал» напоминает о способах оплаты услуг
Житель Тверской области угрожал сестре убийством
В Твери при столкновении грузовика и легковушки пострадал пенсионер
На трассе в Тверской области легковушка столкнулась с фурой
На Трехсвятской в Твери появился граффити-портрет Осипа Мандельштама
Жители многоквартирного дома в Зубцовском районе остались без газа и тепла
Зимой дешевле: на трассе М-11 в Тверской области перестали действовать повышенные летние тарифы
В Твери патрулировать Волгу выйдет "Речной дозор"
На семейный праздник "Покровские посиделки" приглашают жителей Твери
В Детском музейном центре Твери "наплевали" на время
На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись две иномарки
По факту падения пенсионера в люк в Твери организована доследственная проверка
Каждый третий житель Тверской области - пенсионер
В Твери предпринимателям придется сменить вывески
Заболеваемость ОРВИ в Тверской области снизилась
С банковской карты жителя Тверской области случайный знакомый похитил крупную сумму денег