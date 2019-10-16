2019-10-16T13:20:11+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» напоминает о способах оплаты услуг

Плата за услуги – единственный источник финансированиямероприятий по поддержанию надежности системы водоснабжения и водоотведения.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ООО «Тверь Водоканал» предоставляет своим абонентом возможность выбрать любой удобный для них способ оплаты услуг.

Оплатить водоснабжение и водоотведение, не выходя из дома, можно с помощью Личного кабинета на сайте предприятия www.tvervodokanal.ru. Кнопка «Личный кабинет физического лица» находится на главной странице сайта справа. Здесь же есть простая и понятная видеоинструкция по регистрации. После чего абонент получает доступ к самому простому и быстрому способу передачи показаний и оплаты услуг с помощью банковской карты.

Можно оплатить услуги на сайте водоканала и без регистрации в Личном кабинете. Для этого необходимо воспользоваться платежным сервисом Сбербанк Онлайн на главной странице, ввести свои логин и пароль и совершить операцию.

Платежи за воду и канализацию можно осуществить также через Сбербанк и Почту России и с помощью терминалов «А-3».

Платежи без комиссии принимаются в офисах водоканала. Головной офис, расположенный по адресу: ул. 15 лет Октября, работает для населения с 8.00 до 19.00 с понедельника по четверг и до 18.00 в пятницу. Недавно открывшийся дополнительный офис по адресу: Петербургское ш.. 2 принимает население в будние дни: в понедельник и среду – с 10.00 до 18.30, во вторник и четверг – с 08.00 до 16.30, в пятницу с 10.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.50. Суббота и воскресенье – выходные. ф

ИСТОЧНИК KP.RU

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