Житель Тверской области угрожал сестре убийством
И за это отправился в колонию
За угрозу убийством житель Лихославля отправится в колонию Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 33-летний житель Лихославля Тверской области.
Установлено, что ранее судимый мужчина, находясь в квартире по месту жительства, поссорился с сестрой, взял нож и стал угрожать женщине убийством.
Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 119 УК РФ. За угрозу убийством осужденный проведет один год в исправительной колонии строгого режима.
Мужчина подал апелляцию, не согласившись с наказанием, но приговор оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU