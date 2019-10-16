2019-10-16T13:17:26+03:00
Происшествия

Житель Тверской области угрожал сестре убийством

И за это отправился в колонию
Ольга ТРОФИМОВА
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За угрозу убийством житель Лихославля отправится в колонию Фото: архив "КП"За угрозу убийством житель Лихославля отправится в колонию Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 33-летний житель Лихославля Тверской области.

Установлено, что ранее судимый мужчина, находясь в квартире по месту жительства, поссорился с сестрой, взял нож и стал угрожать женщине убийством.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 119 УК РФ. За угрозу убийством осужденный проведет один год в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина подал апелляцию, не согласившись с наказанием, но приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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