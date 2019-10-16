В Твери при столкновении грузовика и легковушки пострадал пенсионер
Угрозы его жизни нет
ДТП на Волоколамском шоссе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 16 октября, в районе дома №49 на Волоколамском шоссе в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, грузовой автомобиль "ГАЗ Некст" столкнулся с иномаркой "Киа Рио".
В результате ДТП пострадал 74-летний водитель легковушки. С травмами мужчину доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.
Подробности происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU