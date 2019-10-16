На трассе в Тверской области легковушка столкнулась с фурой

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-16T12:13:13+03:00

ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла 16 октября на 186-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись легковушка "Лада Ларгус" с прицепом и грузовой автомобиль "Ман".

В результате аварии пострадала 20-летняя девушка-пассажирка "Лады". На момент прибытия ГИБДД она находилась без сознания.

Движение на участке не затруднено. Подробности уточняются.

ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU