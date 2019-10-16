2019-10-16T12:04:09+03:00
Общество

На Трехсвятской в Твери появился граффити-портрет Осипа Мандельштама

Кто его нарисовал пока неизвестно
Ольга ТРОФИМОВА
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Граффити-портрет поэта Мандельштама появился на Трехсвятской Фото: facebook.com/Наталия ТитюченкоГраффити-портрет поэта Мандельштама появился на Трехсвятской Фото: facebook.com/Наталия Титюченко
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Граффити-портрет известного поэта Серебряного века Осипа Мандельштама появился на стене дома №28 по улице Трехсвятской в Твери.

Фотографией нового граффити поделилась поделилась на своей странице в "Facebook" Наталья Титюченко.

Кто автор данного творения, не известно.

СПРАВКА "КП"

Связь поэта с Тверью (тогда Калининым) прослеживается в последние годы его жизни. После ссылки из Москвы Осип Мандельштам вместе с женой в течение года - с 1937 по 1938-й - жил в областной столице.

В 1938 году Мандельштама арестовали, 27 декабря он умер в больничном бараке пересыльного лагеря на Второй речке (теперь в черте Владивостока).

Его жена Надежда прожила в Калинине еще несколько лет.

В Твери, в память о поэте, на здании школы №29 на улице Никитина установлена мемориальная доска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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