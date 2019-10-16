На Трехсвятской в Твери появился граффити-портрет Осипа Мандельштама
Граффити-портрет известного поэта Серебряного века Осипа Мандельштама появился на стене дома №28 по улице Трехсвятской в Твери.
Фотографией нового граффити поделилась поделилась на своей странице в "Facebook" Наталья Титюченко.
Кто автор данного творения, не известно.
СПРАВКА "КП"
Связь поэта с Тверью (тогда Калининым) прослеживается в последние годы его жизни. После ссылки из Москвы Осип Мандельштам вместе с женой в течение года - с 1937 по 1938-й - жил в областной столице.
В 1938 году Мандельштама арестовали, 27 декабря он умер в больничном бараке пересыльного лагеря на Второй речке (теперь в черте Владивостока).
Его жена Надежда прожила в Калинине еще несколько лет.
В Твери, в память о поэте, на здании школы №29 на улице Никитина установлена мемориальная доска.
ИСТОЧНИК KP.RU