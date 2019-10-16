Зимой дешевле: на трассе М-11 в Тверской области перестали действовать повышенные летние тарифы

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-16T09:24:43+03:00

С 14 октября стоимость проезда будет такой как до 15 апреля 2019 года

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В 2019 году сезонные тарифы на платных участках трасс М-11 "Москва-Санкт-Петербург", М-4 "Дон", М-3 "Украина" вводились с 15 апреля по 13 октября.

С полуночи 14 октября тарифы вернулись к весенним значениям.

Как сообщили в "Автодоре", введение сезонных тарифов связано с повышением интенсивности движения в летние месяцы, они позволяют оптимизировать трафик, распределив его между дневными и ночными часами и перенаправив часть транспортного потока по альтернативным бесплатным маршрутам.

В зависимости от участка, проезд подешевел в среднем на 30 рублей. К примеру отрезок пути с 208 км по 348 км - от Медного до Бологое в Тверской области - обойдется владельцам легковых автомобилей в 410 рублей, с транспондером T-pass можно сэкономить порядка 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU