В Твери патрулировать Волгу выйдет "Речной дозор"

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-16T08:53:31+03:00

Следить за качеством воды в Волге будет "Речной дозор" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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В октябре 2019 года на базе Тверского суворовского военного училища начинает работу отделение молодежного общественного экологического движения "Речной дозор".

Оно сформировано из числа курсантов пятого курса девятого класса Тверского суворовского училища, в него вошли 17 суворовцев. "Дозорные" будут регулярно отбирать пробы речной воды на двух точках в черте города, проводить анализ качества воды и, в случае повышения показателей, сообщать об этом в надзорные органы.

Отделение "Речного дозора" в Твери стало первым на Волге и включилось в реализацию проекта "Молодежное движение "Речной дозор" – за чистую Волгу!", который выиграл конкурс Фонда президентских грантов.

Напомним, что в 2019 году в Тверской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" реализуются региональные программы по улучшению экологического состояния Волги и повышению качества питьевой воды.

По мнению губернатора Игоря Рудени, они дают возможность выйти на новый уровень развития инфраструктуры, сохранить Волгу для будущих поколений.

Вслед за Тверью еще два отделения "Речного дозора" начнут работу на Волге – в Астрахани и Кстово.

ИСТОЧНИК KP.RU