На семейный праздник "Покровские посиделки" приглашают жителей Твери

15 Окт. 23:11 2019-10-15T23:11:59+03:00

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19 октября в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея пройдет семейный праздник "Покровские посиделки".

На встречу приглашают всех желающих всех возрастов. Мероприятие посвящено Празднику Покрова Пресвятой Богородицы и осенним народным обычаям.

- На празднике вы станете не только зрителями, но и героями сказки, которую расскажут участники этностудии "Матица". Узнаете как люди и звери готовятся к зимним холодам, какие у крестьян осенние хлопоты и заботы, и, конечно, поиграете в старинные народные игры! - приглашают сотрудники музея.

Начало в 12.00.

Запись на праздник по телефону: 45-71-76.

Стоимость семейного билета (до 4-х человек) – 300 руб.

Адрес ДМЦ: ул.Советская, д.3а

ИСТОЧНИК KP.RU