На семейный праздник "Покровские посиделки" приглашают жителей Твери
19 октября в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея пройдет семейный праздник "Покровские посиделки".
На встречу приглашают всех желающих всех возрастов. Мероприятие посвящено Празднику Покрова Пресвятой Богородицы и осенним народным обычаям.
- На празднике вы станете не только зрителями, но и героями сказки, которую расскажут участники этностудии "Матица". Узнаете как люди и звери готовятся к зимним холодам, какие у крестьян осенние хлопоты и заботы, и, конечно, поиграете в старинные народные игры! - приглашают сотрудники музея.
Начало в 12.00.
Запись на праздник по телефону: 45-71-76.
Стоимость семейного билета (до 4-х человек) – 300 руб.
Адрес ДМЦ: ул.Советская, д.3а
ИСТОЧНИК KP.RU