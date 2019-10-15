2019-10-15T23:04:19+03:00
Звезды

В Детском музейном центре Твери "наплевали" на время

Пример всем показала заведующая Елена Полозова
Ирина ТАРАСОВА
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Школьникам предложили побывать в роли "человека-будильника", задачей которого было будить людей горохомШкольникам предложили побывать в роли "человека-будильника", задачей которого было будить людей горохомФото: Ирина ТАРАСОВА
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15 октября в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Часы бывают разные». Все экспонаты представлены из фондов ТГОМ.

Построена выставка по принципу - от прошлого к будущему. Повествование начинается от самых древних - песочных, огненных, водных часов, продолжается напольными и настенными и, наконец, завершается, карманными и наручными.

Представлены на выставке и уникальные экспонаты: напольные часы тверского мастера Ивана Сутугина, будильник конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королёва и не только. Чтобы экспозиция раскрылась с другой стороны, посетители могут пройти квест из шести заданий и тем самым помочь часовщику запустить испорченный механизм.

Гостями на открытии стали школьники, журналисты, фотографы и даже художники. Поэтому не обошлось и без творческих импровизаций.

Сначала посетителям провели экскурсию по экспозиции. А затем предложили побывать в роли будильника, точнее "человека-будильника" (knocker-up), задачей которого в начале 20 века было ходить рано утром по улицам и стучать в окна своих клиентов до тех пор, пока не убедится, что клиент бодрствует. Самые же находчивые, как некая Мэри Смит, вооружались полой трубкой и сухим горохом и плевали им в окна.

Импровизация удалась. Пример школьникам показала заведущая ДМЦ Елена Полозова. Учащимся только это и было нужно. Вооружившись трубочками и горохом, они наверняка разбудили бы всех спящих. Если бы не специально оборудованное, символичное окно.

Пример показала заведующая ДМЦ Елена Полозова Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пример показала заведующая ДМЦ Елена ПолозоваФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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