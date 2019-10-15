В Детском музейном центре Твери "наплевали" на время
15 октября в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открылась выставка «Часы бывают разные». Все экспонаты представлены из фондов ТГОМ.
Построена выставка по принципу - от прошлого к будущему. Повествование начинается от самых древних - песочных, огненных, водных часов, продолжается напольными и настенными и, наконец, завершается, карманными и наручными.
Представлены на выставке и уникальные экспонаты: напольные часы тверского мастера Ивана Сутугина, будильник конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королёва и не только. Чтобы экспозиция раскрылась с другой стороны, посетители могут пройти квест из шести заданий и тем самым помочь часовщику запустить испорченный механизм.
Гостями на открытии стали школьники, журналисты, фотографы и даже художники. Поэтому не обошлось и без творческих импровизаций.
Сначала посетителям провели экскурсию по экспозиции. А затем предложили побывать в роли будильника, точнее "человека-будильника" (knocker-up), задачей которого в начале 20 века было ходить рано утром по улицам и стучать в окна своих клиентов до тех пор, пока не убедится, что клиент бодрствует. Самые же находчивые, как некая Мэри Смит, вооружались полой трубкой и сухим горохом и плевали им в окна.
Импровизация удалась. Пример школьникам показала заведущая ДМЦ Елена Полозова. Учащимся только это и было нужно. Вооружившись трубочками и горохом, они наверняка разбудили бы всех спящих. Если бы не специально оборудованное, символичное окно.
Пример показала заведующая ДМЦ Елена ПолозоваФото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU