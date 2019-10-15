На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись две иномарки

15 Окт. 22:17 2019-10-15T22:17:05+03:00

ДТП на Волоколамском проспекте Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Максим Морозов

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Авария произошла вечером, 15 октября, около дома №39 на Волоколамском проспекте в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "BMW" ехал со стороны Южного моста, не доезжая до перекрестка с улицей Фадеева, в нарушение правил ПДД, решил развернуться через две сплошные полосы разметки и столкнулся с автомобилем "Hyundai".

В результате ДТП пострадал водитель невиновной иномарки. С травмами его доставили в больницу.

Подробности происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU