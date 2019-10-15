2019-10-15T22:17:05+03:00
Происшествия

На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись две иномарки

Есть пострадавшие
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП на Волоколамском проспекте Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Максим МорозовДТП на Волоколамском проспекте Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Максим Морозов
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 15 октября, около дома №39 на Волоколамском проспекте в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "BMW" ехал со стороны Южного моста, не доезжая до перекрестка с улицей Фадеева, в нарушение правил ПДД, решил развернуться через две сплошные полосы разметки и столкнулся с автомобилем "Hyundai".

В результате ДТП пострадал водитель невиновной иномарки. С травмами его доставили в больницу.

Подробности происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На семейный праздник "Покровские посиделки" приглашают жителей Твери
В Детском музейном центре Твери "наплевали" на время
По факту падения пенсионера в люк в Твери организована доследственная проверка
Каждый третий житель Тверской области - пенсионер
В Твери предпринимателям придется сменить вывески
Заболеваемость ОРВИ в Тверской области снизилась
С банковской карты жителя Тверской области случайный знакомый похитил крупную сумму денег
В Твери для всех желающих поведут мастер-класс по сердечно-легочной реанимации
Житель Тверской области задолжал по алиментам более 500 тысяч рублей
В Тверской области на пожаре погиб 42-летний мужчина
В Тверской области уничтожили 45 тонн санкционных продуктов
В Твери полицейские "накрыли" наркопритон
За ночь в Твери выпала половина месячной нормы осадков
В Твери пенсионер оказался одной ногой в открытом люке
В пьяном угаре мужчина убил свою сожительницу в Тверской области
За перфоманс на площади полуголого дебошира посадили в тюрьму на пять суток в Тверской области
В Твери компанию-застройщика оштрафовали за уничтожение объекта культурного наследия
В Твери демонтировали трамвайную контактную сеть на Тверском проспекте
В Твери сын угрожал убийством беспомощной матери
Фировские школьники занимались физкультурой на опасных тренажерах в Тверской области
В Тверской области две посетительницы диско-бара не поделили танцпол
В Твери автоледи на "Опеле" сбила ребенка
Новый стадион "Центральный" планируют построить в Твери
Почтальоны Тверской области будут отпугивать собак с помощью ультразвука
На трассе М-11 в Тверской области столкнулись четыре большегруза, два человека погибли
Самый большой в мире талисман "Ловец снов" сплели в Тверской области
В Твери неизвестные разбросали по парку целые батоны