На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись две иномарки
Есть пострадавшие
ДТП на Волоколамском проспекте Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Максим Морозов
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Авария произошла вечером, 15 октября, около дома №39 на Волоколамском проспекте в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "BMW" ехал со стороны Южного моста, не доезжая до перекрестка с улицей Фадеева, в нарушение правил ПДД, решил развернуться через две сплошные полосы разметки и столкнулся с автомобилем "Hyundai".
В результате ДТП пострадал водитель невиновной иномарки. С травмами его доставили в больницу.
Подробности происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU