По факту падения пенсионера в люк в Твери организована доследственная проверка
Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери организовано проведение доследственной проверки по сообщению о том, что пенсионер упал в открытый люк.
Напомним, ранее "КП"-Тверь" писала о том, что 15 октября мужчина провалился в люк на улице Коноплянниковой. Выбраться ему помогли прохожие.
В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства инцидента, в том числе, степень тяжести вреда здоровью мужчины.
- Также будут установлены конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности канализационного колодца для граждан. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - комментирует старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области старший лейтенант юстиции Валерия Павлова.
ИСТОЧНИК KP.RU