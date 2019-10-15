По факту падения пенсионера в люк в Твери организована доследственная проверка

15 Окт. 22:06 2019-10-15T22:11:38+03:00

Планируется установить тех, кто отвечает за обеспечение безопасности канализационного колодца

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Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери организовано проведение доследственной проверки по сообщению о том, что пенсионер упал в открытый люк.

Напомним, ранее "КП"-Тверь" писала о том, что 15 октября мужчина провалился в люк на улице Коноплянниковой. Выбраться ему помогли прохожие.

В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства инцидента, в том числе, степень тяжести вреда здоровью мужчины.

- Также будут установлены конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности канализационного колодца для граждан. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - комментирует старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области старший лейтенант юстиции Валерия Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU