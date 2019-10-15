2019-10-15T17:52:16+03:00
Общество

Каждый третий житель Тверской области - пенсионер

Таковы цифры статистики
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области пенсии по старости получают 372353 человека.В Тверской области пенсии по старости получают 372353 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тверское отделение Пенсионного фонда РФ опубликовало статистику численности пенсионеров в Тверской области. По данным ведомства в регионе живут 430 260 пенсионеров.

А учитывая цифры, опубликованные ранее Тверьстатом, которые говорят, что численность населения Тверской области на 1 августа 2019 года составила 1 млн 264 тыс. 900 человек, можно сделать вывод, что почти каждый третий житель Верхневолжья - пенсионер.

Конечно, не все пенсионеры носят такой статус по старости. По старости пенсии получают 372353 человека. 17 753 человек являются пенсионерами по инвалидности, 12 702 - по случаю потери кормильца.

СПРАВКА "КП"

По данным Пенсионного фонда средний размер страховой пенсии по старости составляет 14 593 рубля, по инвалидности – 8 607 рублей, по случаю потери кормильца – 9 277 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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