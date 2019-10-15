В Твери предпринимателям придется сменить вывески

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-15T17:28:30+03:00

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В администрации Твери решили подчеркнуть красоту и индивидуальность областной столицы и разработали единый городской дизайн-код или, иначе говоря, перечень требований к месторасположению и параметрам информационных конструкций.

Если пройтись по центральным улицам сейчас, то за обилием вывесок всевозможных размеров и цветов сложно будет разглядеть уникальную архитектуру. Все это "визуальный шум", который отвлекает от главного.

С новым постановлением все это пестрое "великолепие" должно уйти в прошлое, уступив место единообразию и эстетике.

В первую очередь нововведения коснутся территорий особого городского значения, а именно: улицы Советской, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятской, Тверского проспекта, проспектов Чайковского и Калинина. Там допускается размещать типы информационных конструкций из отдельных букв и символов без подложки, консольные с подложкой или без подложки, общие указатели или информационные таблички, витринные постоянные или временные.

- Кронштейны с вывесками могут располагаться не более чем в три уровня, а также не ближе, чем в 10 метрах друг от друга, запрещено их примыкание к архитектурным деталям, оконным и дверным проёмам. Штендеры запрещено устанавливать на тротуары и газоны, а также непосредственно у входных групп, - сообщает администрация Твери.

С учетом новых требований многим предпринимателям придется сменить вывески, снять баннеры с витрин, а некоторым кардинально поменять внешний вид магазинов, офисов и кафе.

Вывески, которые не впишутся в дизайн-код города, придется заменить Фото: пресс-служба администрации Твери

Вывески, которые не впишутся в дизайн-код города, придется заменить Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU