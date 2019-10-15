В Твери для всех желающих поведут мастер-класс по сердечно-легочной реанимации

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-15T16:35:24+03:00

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В среду, 16 октября, Тверь присоединится к Европейскому дню «Запусти сердце».

С 13:00 до 15:00 возле экрана на Трехсвятской будет стоять реанимационная машина скорой медицинской помощи, где каждому желающему покажут «реанимацию» изнутри – оборудование реанимационной «скорой», а ее специалисты расскажут о работе бригады интенсивной терапии в дороге – от места вызова до больницы.

Там же состоится мастер-класс по оказанию сердечно-легочной реанимации на специальном симуляционном оборудовании. Его проведут волонтеры-медики Тверского медицинского колледжа.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Еще одна информационная площадка будет организована на территории областной клинической больницы. В 19:00 там начнется бесплатный курс «Изучи сердечно-легочную реанимации – спаси жизнь!».

Специалисты под руководством заведующего реанимационным отделением №3, врача анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории Максима Петрушина расскажут о первых признаках остановки кровообращения и покажут, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию.

Записаться на курс в ОКБ можно по телефону: 8 (900) 011-17-95.

Как сообщает областной Минздрав, планируется, что проведение данного курса в последствии станет традиционным.

ИСТОЧНИК KP.RU