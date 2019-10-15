2019-10-15T16:19:32+03:00
Общество

Житель Тверской области задолжал по алиментам более 500 тысяч рублей

Мужчина не платил долг пять лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задолжал по алиментам 560 тысяч рублейЖитель Тверской области задолжал по алиментам 560 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более пяти лет приставы Зубцовского районного отдела УФССП России по Тверской области пытались взыскать с 40-летнего мужчины 560 тысяч рублей долга по алиментам.

Официального источника доходов у должника не было, поэтому приставам пришлось арестовать банковские счета гражданина, наложить запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, ограничить его выезд за пределы Российской Федерации и действие водительского удостоверения. Длительный период времени должник находился в розыске.

Мужчину привлекли сначала к административной, а позже и к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после вступления приговора в законную силу должник полностью погасил всю сумму задолженности, перечислив 560 тысяч рублей на депозитный счет Зубцовского районного отдела. После получения денежных средств, взыскатель забрала исполнительный документ. Исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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