В Тверской области на пожаре погиб 42-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-15T16:06:33+03:00

Мужчина погиб во время пожара жилом доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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ЧП произошло вечером, 14 октября, в деревне Калягино Спировского района Тверской области. В результате пожара в жилом доме погиб 42-летний мужчина.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по данному факту проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работали следователи регионального СКР. Точную причину возгорания установит пожаро-техническая экспертиза. Также проводится медицинская экспертиза с целью выяснения точной причины смерти мужчины.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU