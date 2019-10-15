В Тверской области уничтожили 45 тонн санкционных продуктов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-15T15:00:34+03:00

Из торговых точек города изъяли более 30 кг запрещенных сыров и масел Фото: Евгения ГУСЕВА

В Россельхознадзоре подвели итоги за девять месяцев работы

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За девять месяцев 2019 года Управление Россельхознадзора по Тверской области совместно с Тверской таможней и правоохранительными органами провели 22 рейда на федеральной трассе М-9 "Балтия" и 262 контрольно-надзорных мероприятия в торговых точках региона с целью выявления запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции.

Так, в ходе проверок в розничной торговой сети обнаружено порядка 31 кг запрещённых масел и сыров производства Украины, Германии, Польши, Испании и Италии, а также 510 кг фруктов - яблок, груш, лимонов.

Совместно с Тверской таможней и правоохранительными органами Тверской области на федеральной трассе М-9 "Балтия" выявлено 44,784 т яблок, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

Вся выявленная санкционная продукция общим весом 45,32 т изъята и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU