2019-10-15T14:16:05+03:00
Общество

За ночь в Твери выпала половина месячной нормы осадков

Коммунальщики устраняют последствия разбушевавшейся стихии
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери коммунальщики устраняют последствия сильного дождя Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери коммунальщики устраняют последствия сильного дождя Фото: пресс-служба администрации Твери
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Сильный дождь, который обрушился на Тверь вечером 14-го и не прекращался всю ночь 15-го октября вновь превратил Тверь в Венецию. Под воду ушли улицы Луначарского, Шевченко, Учительская, переулок Трудолюбия, а также несколько проспектов.

По данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, всего выпало порядка 21 мм осадков. А это чуть меньше половины месячной нормы - 53 мм.

В оперативном режиме коммунальщики взялись устранять последствия стихии. За ночь силами МУП "ЖЭК" с улиц областной столицы было откачано более 250 кубометров воды.

Как сообщает администрация Твери, в течение дня 15 октября предприятие продолжает работу в плановом режиме, производится откачка крупных луж по поступающим заявкам, в первую очередь, на территориях учреждений социальной сферы.

К счастью, серьёзных происшествий (в частности, падения деревьев), вызванных последствиями дождя, зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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