В Твери пенсионер оказался одной ногой в открытом люке
Выбраться из "западни" мужчине помогли прохожие
Открытый люк на улице Коноплянниковой обозначен автомобильной покрышкой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"\Олег Харченко
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ЧП произошло 15 октября недалеко от супермаркета на улице Коноплянниковой в Твери. О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
Дедушка с тростью шел по тротуару, наступил в лужу и оказался одной ногой в открытом люке. Опасность на дороге была не ограждена, а обозначена резиновой автомобильной покрышкой.
Выбраться из люка пенсионеру помогли прохожие. К счастью, мужчина не пострадал.
В Твери пенсионер провалился в открытый люк Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"\Олег Харченко
ИСТОЧНИК KP.RU