2019-10-15T13:42:04+03:00
Происшествия

В Твери пенсионер оказался одной ногой в открытом люке

Выбраться из "западни" мужчине помогли прохожие
Ольга ТРОФИМОВА
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Открытый люк на улице Коноплянниковой обозначен автомобильной покрышкой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"\Олег ХарченкоОткрытый люк на улице Коноплянниковой обозначен автомобильной покрышкой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"\Олег Харченко
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ЧП произошло 15 октября недалеко от супермаркета на улице Коноплянниковой в Твери. О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Дедушка с тростью шел по тротуару, наступил в лужу и оказался одной ногой в открытом люке. Опасность на дороге была не ограждена, а обозначена резиновой автомобильной покрышкой.

Выбраться из люка пенсионеру помогли прохожие. К счастью, мужчина не пострадал.

В Твери пенсионер провалился в открытый люк Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"\Олег Харченко

В Твери пенсионер провалился в открытый люк Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"\Олег Харченко

ИСТОЧНИК KP.RU

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