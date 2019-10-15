2019-10-15T13:19:14+03:00
Происшествия

В пьяном угаре мужчина убил свою сожительницу в Тверской области

Обвиняемый может сесть в тюрьму на 15 лет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пьяный мужчина убил свою сожительницуВ Тверской области пьяный мужчина убил свою сожительницуФото: Виктор Пилицкий
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Преступление было совершено 9 октября в селе Петровское, Калининского района Тверской области. Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 55-летний мужчина поругался со своей 35-летней сожительницей и нанес ей множественные удары руками и ногами по телу и голове.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемый был задержан "по горячим следам" и сознался в содеянном.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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