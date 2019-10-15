За перфоманс на площади полуголого дебошира посадили в тюрьму на пять суток в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-15T13:04:18+03:00

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Инцидент произошел 2 октября на центральной площади города Конаково Тверской области. Полуголый мужчина, одетый в джинсы и кроссовки, привлек внимание полицейских тем, что громко кричал, ругался матом и приставал к прохожим, провоцируя их на драку.

На замечание горожан дебошир не реагировал. Однако, после того, как сотрудник полиции предупредил мужчину о намерении применения к нему физической силы, пыл хулигана немного поутих. Нарушитель проследовал в служебный автомобиль, и был доставлен в ОМВД России по Конаковскому району.

В судебном заседании правонарушитель свою вину признал. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности. За мелкое хулиганство суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком пять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU