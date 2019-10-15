2019-10-15T12:33:10+03:00
Общество

В Твери компанию-застройщика оштрафовали за уничтожение объекта культурного наследия

Такое решение принял Пролетарский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд учел сложное финансовое положение застройщика и оштрафовал его на 50 тысяч рублей Фото: архив "КП"Суд учел сложное финансовое положение застройщика и оштрафовал его на 50 тысяч рублей Фото: архив "КП"
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В Пролетарском районном суде города Твери рассмотрели административный иск в отношении компании-застройщика ООО "Квадрат".

Установлено, что подрядчик при строительстве многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой пренебрег границами установленного участка и, раскопав траншею, нарушил требования законодательства об охране объектов культурного наследия.

Известно, что в границах земельных участков по ул. Спартака, д. 40, 40а, 41б, где идет стройка, располагается объект культурного наследия "Культурный слой г. Твери, XV – XIX в.в.". До начала строительства здания на площадке были проведены археологические раскопки, границы исследуемого участка очертили и в плане застройки. Однако подрядчик нарушил требование Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области и вышел за границы дозволенного.

В судебном заседании представитель ООО "Квадрат" вину Общества в совершенном правонарушении признал. Но отметил, что вскрывались ранее проложенные траншеи. И, вместе с тем, просил учесть, что в настоящее время компания-застройщик находится в тяжелом финансовом положении.

Суд учел данное обстоятельство и оштрафовал Общество на 50 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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