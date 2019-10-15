В Твери сын угрожал убийством беспомощной матери

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-15T10:44:37+03:00

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Перед судом предстал 50-летний житель Твери. В ходе следствия было установлено, что подсудимый периодически избивал свою престарелую 85-летнюю мать, находящуюся в беспомощном состоянии, и угрожал ей убийством.

С учётом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным. По двум статьям - за истязания и угрозу убийством - осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU