Фировские школьники занимались физкультурой на опасных тренажерах в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-15T10:35:32+03:00

Тренажеры с незакрепленными сиденьями были установлены в спортзале школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратурой Фировского района проведены проверки соблюдения требований законодательства в части безопасного использования спортивного оборудования и инвентаря в дошкольных и образовательных учреждениях, на спортивных площадках и стадионах, расположенных на территории района.

В ходе проверки установлено, что в МБОУ "Рождественская СОШ" в спортзале установлены 12 силовых тренажеров, которые имеют неустойчивые и незакрепленные сиденья, что создает угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Прокурором района в адрес директора школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

За нарушение законодательства должностное лицо оштрафовано на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU