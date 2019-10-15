Фировские школьники занимались физкультурой на опасных тренажерах в Тверской области
Прокуратурой Фировского района проведены проверки соблюдения требований законодательства в части безопасного использования спортивного оборудования и инвентаря в дошкольных и образовательных учреждениях, на спортивных площадках и стадионах, расположенных на территории района.
В ходе проверки установлено, что в МБОУ "Рождественская СОШ" в спортзале установлены 12 силовых тренажеров, которые имеют неустойчивые и незакрепленные сиденья, что создает угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних.
Прокурором района в адрес директора школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
За нарушение законодательства должностное лицо оштрафовано на три тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU