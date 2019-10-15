2019-10-15T10:15:58+03:00
Общество

В Тверской области две посетительницы диско-бара не поделили танцпол

Одна девушка ударила другую бутылкой по голове
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушки подрались на танцполе в одном из баров Тверской области Фото: архив "КП"Девушки подрались на танцполе в одном из баров Тверской области Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в одном из диско-баров Осташкова Тверской области. 29-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила по голове танцующую рядом 24-летнюю девушку стеклянной пивной бутылкой.

Своими действиями обвиняемая нанесла легкий вред здоровью пострадавшей.

Осташковской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 29-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Виновной назначено наказание в виде обязательных работ, которые она будет отбывать в свободное от основной работы время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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