2019-10-15T09:25:12+03:00
Общество

Почтальоны Тверской области будут отпугивать собак с помощью ультразвука

Работникам закупят специальные устройства для защиты от нападения животных
Ольга ТРОФИМОВА
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Почтальоны смогут отпугивать собак с помощью специальных устройств с ультразвукомПочтальоны смогут отпугивать собак с помощью специальных устройств с ультразвукомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Для почтальонов Тверской области в ближайшее время закупят 1064 новых устройства для отпугивания собак. Особенно это актуально для работников, которые трудятся на селе. Помимо собак на проселочных дорогах можно встретить и других диких животных.

В городских отделениях устройства получат те почтальоны, которые работают в районах, где существует повышенная угроза нападения бродячих собак.

Специальные ультразвуковые приборы работают на расстоянии 20 метров и помогают предотвратить нападение агрессивных зверей.

- Несмотря на то, что за последние годы количество инцидентов, связанных с нападением бродячих собак на почтальонов в Тверской области значительно снизилось, закупки ультразвуковых отпугивателей проводятся АО "Почта России" на регулярной основе по факту поломки либо в связи с истекшим сроком эксплуатации прибора, а также по заявлению почтальонов, - сообщили в пресс-службе АО "Почта России".

К слову, в 2018 и 2019 году в регионе зафиксировано три случая нападения собак на почтальонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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