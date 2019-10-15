2019-10-15T07:57:42+03:00
Происшествия

На трассе М-11 в Тверской области столкнулись четыре большегруза, два человека погибли

Авария случилась в Вышневолоцком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В аварии на трассе М-11 один человек погиб и двое пострадалиВ аварии на трассе М-11 один человек погиб и двое пострадалиФото: Иван ВИСЛОВ
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Четыре большегруза - "IVECO", "FREIGHTLINER", "DAF", "ISUZU" - стали участниками ДТП на 301-м км трассы М-11 в Вышневолоцком районе Тверской области. Авария произошла около 5:30 утра 15 октября.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель, управляя автомобилем "IVECO" столкнулся с "FREIGHTLINER". В результате аварии погибли пассажиры "IVECO" - женщина и мужчина, а сам водитель получил тяжелые травмы. Водитель второго грузовика не пострадал. Личности остальных участников ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось – 19 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 3 единицы техники.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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