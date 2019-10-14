В Твери неизвестные разбросали по парку целые батоны

14 Окт. 23:15 2019-10-14T23:15:00+03:00

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Фотографии такого кощунственного поступка появились в соцсетях. Как сообщает паблик "News 69" батоны были обнаружены в Первомайской роще в Пролетарском районе Твери 13 октября.

Все булки - в заводской упаковке, маркировка на которой гласит, что 13 октября они были даже не просрочены. Их срок реализации истек только сегодня, 14 октября.

Кто и зачем выбросил такое количество хлебобулочных изделий в роще, остается загадкой. Пользователи в соцсети негодуют, что в запечатанном виде их даже птицы склевать не смогут, но надеются, что нашлись те, кто забрал булки на корм животным.

Когда булки нашли, они еще были свежие Фото: vk.com/"News 69"/Анастасия Смородина

ИСТОЧНИК KP.RU