Предметы интерьера в чужом доме стали "добычей" двух воров в Тверской области
С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" обратилась 58-летняя жительница деревни Замятино Ржевского района. Женщина сообщила, что злоумышленник выставил окно и проник в жилой дом.
На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник действовал не один. Добычей воров стали предметы интерьера и бытовая техника на общую сумму более 10 тысяч рублей.
В ходе розыска личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое жителей Ржева в возрасте 31 и 35 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчины сознались в содеянном и вернули часть имущества.
По статье "Кража" фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU