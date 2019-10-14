2019-10-14T22:44:43+03:00
Происшествия

Предметы интерьера в чужом доме стали "добычей" двух воров в Тверской области

Ущерб от кражи составил более 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области "домушники" позарились на предметы интерьераВ Тверской области "домушники" позарились на предметы интерьераФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" обратилась 58-летняя жительница деревни Замятино Ржевского района. Женщина сообщила, что злоумышленник выставил окно и проник в жилой дом.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник действовал не один. Добычей воров стали предметы интерьера и бытовая техника на общую сумму более 10 тысяч рублей.

В ходе розыска личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое жителей Ржева в возрасте 31 и 35 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчины сознались в содеянном и вернули часть имущества.

По статье "Кража" фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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