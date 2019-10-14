Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
ЧП произошло в Конаковском районе
В Тверской области сгорел жилой дом, пострадавших нетФото: Мария ОСИПОВА
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Сообщение о пожаре в деревне Весна, Конаковского района поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 19:00 вечера, 14 октября.
По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что горит жилой дом. В ходе пожара у строения обрушилась кровля.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России во время ЧП никто не пострадал. Угрозы другим домам нет.
В 20:35 было ликвидировано открытое горение. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU