Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:37 2019-10-14T21:37:39+03:00

В Тверской области сгорел жилой дом, пострадавших нет Фото: Мария ОСИПОВА

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Сообщение о пожаре в деревне Весна, Конаковского района поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 19:00 вечера, 14 октября.

По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что горит жилой дом. В ходе пожара у строения обрушилась кровля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России во время ЧП никто не пострадал. Угрозы другим домам нет.

В 20:35 было ликвидировано открытое горение. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU