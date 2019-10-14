Подрядчик из Ярославля присвоил себе деньги за капремонт многоэтажек в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:22 2019-10-14T21:22:54+03:00

Подрядчик при выполнении капремонта многоквартирных домов присвоил себе 1,7 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

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Капремонт шести многоквартирных домов, расположенных в Кашинском районе Тверской области, выполнял директор одной из коммерческих фирм.

Предприниматель - житель Ярославля - заключил договор с Фондом капитального ремонта Тверской области на крупную сумму, но при выполнении работ решил сэкономить и использовал материалы, которые приобретал по заниженным ценам, а часть предусмотренных проектом работ не выполнил вовсе.

Разницу между фактической стоимостью и указанной в проектно-сметной документации фигурант присвоил. По предварительным данным, сумма причинённого ущерба составила более 1,7 миллиона рублей.

Факт хищения денег выявили оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

Следственной частью Следственного управления регионального УМВД России в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

- Проводятся следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также на установление лиц, принимавших участие в заключении договора и выполнении по нему работ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU