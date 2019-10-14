Совместные игры детей и родителей пройдут в посёлке Сахарово Твери
Дом культуры посёлка Сахарово объявляет об открытии сезона развлекательных семейных программ. Поучаствовать в них приглашают детей вместе с родителями.
- Игры с родителями – неотъемлемая часть развития детей. Польза от этого огромная. Кроме хорошего настроения, совместные игры способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей, - сообщают организаторы.
Такие встречи - прекрасный шанс отвлечься от череды дел и провести время с детьми весело и увлекательно.
В программе запланированы совместные игры, флешмобы, песни, танцы и мастер-классы. На встречу нудно заранее записаться по телефону,так как количество мест ограничено:
+7 (4822) 53-12-10.
Дом культуры Сахарово находится по адресу: посёлок Сахарово, улица Маршала Василевского, дом 13.
Первая встреча состоится в субботу, 19 октября, в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU